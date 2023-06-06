Число жертв отравления сидром в России достигло 30

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Число жертв отравления сидром в Ульяновской области выросло до 20, сообщил местный минздрав в телеграм-канале. Еще 31 человек находится в стационарах, состояние пациентов варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.

Общее число умерших после употребления напитка в России достигло, таким образом, 30: еще семь человек умерли в Самарской области, два — в Нижегородской, один — в Удмуртии.

О первых случаях отравления стало известно 5 июня. По предварительным данным, жертвы отравились напитком «Мистер Сидр», произведенным компанией АНДИ. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки, а Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. МВД 6 июня сообщило, что экспертиза выявила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата.