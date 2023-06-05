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Дело об отравлении «Мистером Сидром» передадут в центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил передать дело об отравлении «Мистером Сидром» в центральный аппарат СК
Фото: СК России пo Ульянoвскoй oбласти
Фото: СК России пo Ульянoвскoй oбласти

Уголовное дело о массовом отравлении сидром, от последствий которого в Самарской и Ульяновской областях умерли 18 человек, передадут в главное следственное управление Следственного комитета. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК.

Такое решение принято «в целях наиболее объективного и всестороннего расследования обстоятельств отравления», объяснили в Следственном комитете.

Дело об отравлении завели по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По делу проходит индивидуальный предприниматель из Самарской области, его задержали. Портал 63.ru писал, что речь идет о местном бизнесмене Анаре Гусейнове.

Следствие полагает, что подозреваемый производил алкогольные напитки в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области и поставлял их в торговые точки в Самарской и Ульяновской областях. Также МВД и СК сообщали об отравлениях «спиртосодержащей жидкостью» в Удмуртии.

5 июня ульяновский губернатор Алексей Русских сообщил, что в результате отравления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 19 попали в больницу. В Самарской области от отравления умерли два человека. В Удмуртии в больницу с признаками отравления поступили два местных жителя — 20-летний мужчина и 34-летняя женщина, они находятся в критическом состоянии.

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По предварительным данным, жители отравились напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. В Ульяновскую область его доставили в 30-литровых кегах, продавали на розлив. Портал «Ульяновск» писал, что, согласно одной из версий, в составе сидра вместо этилового спирта мог содержаться метанол.

Правоохранители начали изымать «Мистер Сидр» из продажи в Ульяновской области, Русских призвал местных предпринимателей срочно остановить его продажу. На трассе в Самарской области остановили фуру с 810 л напитка и накладной еще на 18 тыс. л. Глава Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась изъять продукт из оборота по всей стране.

Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет сидр отравление
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В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра»
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