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Росалкогольрегулирование остановило поставки «Мистера Сидра»

Росалкогольрегулирование остановило поставки «Мистера Сидра» после массовых отравлений
Фото: СК России по Самарской области
Фото: СК России по Самарской области

В России заблокировали отгрузку и поставки слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за отравления которым погибли 18 человек, сообщили «РИА Новости» в Росалкогольрегулировании.

«Движение продукции ООО «Анди» [производитель сидра] заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — сказали в ведомстве.

От отравления сидром в Ульяновской области умерли 16 человек, еще двое — в Самарской. В больницы попали более 20 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи «Мистер Сидр», изготовленный ООО «Анди».

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