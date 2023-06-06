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По всей России изъяли более 37 тыс. л «Мистера Сидра»

Роспотребнадзор: по всей стране изъято 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр»
Фото: СК России по Самарской области
Фото: СК России по Самарской области

Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр» после массовых отравлений, сообщили в ведомстве.

Напиток произведен в Самарской области. Больше всего сидра изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Напиток этой марки также нашли и изъяли во Владимирской области, Мордовии, Марий Эл, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях и Пермском крае.

«Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор призвал россиян «быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков» и попросил увидевших «Мистер Сидр» в магазинах покупателей немедленно сообщить об этом.

О первых случаях отравления напитком «Мистер Сидр», произведенным компанией АНДИ, стало известно 5 июня. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Общее число умерших после употребления этого сидра в России достигло 30. В Ульяновской области число жертв выросло до 20, еще семь человек умерли в Самарской области, два — в Нижегородской, один — в Удмуртии. МВД сообщало, что экспертиза выявила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата.
 

Теги
Роспотребнадзор алкогольный напиток отравление Самарская область сидр
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