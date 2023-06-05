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СК задержал самарского производителя сидра после массовых смертей

СК задержал предпринимателя по делу об отравлении сидром в Ульяновской области
Бизнесмена из Самарской области подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. Всего в двух регионах от отравления сидром умерли уже десять человек

СК задержал самарского производителя сидра после массовых смертей
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Индивидуального предпринимателя из Самарской области задержали после смертельных исходов от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщает СК России в телеграм-канале.

Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По словам источника портала 63.ru, речь идет о местном бизнесмене Анаре Гусейнове, который зарегистрировал юрлицо в сентябре 2020 года, — среди профилей деятельности его компании есть производство сидра.

Ранее в Дмитровграде и Ульяновске было зарегистрировано 14 случаев отравления, восемь из которых закончились летальным исходом. По предварительным данным, отравление наступило после употребления «Мистер Сидра», купленного в магазинах «Территория пива» в Ульяновской области. Еще две женщины скончались в Самарской области после отравления сидром, сообщили в СК.

Сидр в ульяновские торговые точки поставили в июне представители компании «Корс» из Тольятти, пишет местное издание «Ульяновск». Напиток изготовили в самарском поселке Винтай. Согласно одной из версий, в составе сидра вместо этилового спирта мог содержаться метанол.

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СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК России. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура Ульяновской области контролирует ход расследования. Управление Роспотребнадзора по региону изымет продукцию из оборота. Местные власти призвали не покупать в торговых сетях спиртные напитки, в особенности яблочный сидр.

По данным телеграм-канала Shot, от отравления погибли жители Димитровграда и Ульяновска в возрасте от 29 до 53 лет. Шесть человек находятся в реанимации, включая 16-летнюю девушку — ее состояние оценивается как тяжелое.

Правительство Самарской области сообщило, что в регионе также зафиксирован факт продажи контрафактного алкоголя, употребление которого грозит отравлением вплоть до летального исхода.

«Речь идет об алкогольном напитке «Мистер Сидр», который мог быть реализован в торговых точках на территории региона. Просим жителей не приобретать и не употреблять этот напиток», — отметили в правительстве.

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Виктория Громова Виктория Громова
следователи задержание предприниматель Ульяновская область сидр
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Роспотребнадзор начал изымать сидр после смертей в Ульяновской области
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В Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром
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