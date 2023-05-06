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В Петербурге Роспотребнадзор опечатал здание Малого драматического театра

В Петербурге Роспотребнадзор опечатал здание Малого драматического театра Льва Додина
В театре сообщили, что здание опечатали, спектакли до 12 мая отменены. Роспотребнадзор заявил, что провел проверку по требованию прокуратуры и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В Санкт-Петербурге по решению Роспотребнадзора приостановлена деятельность Малого драматического театра, худруком которого является Лев Додин (МДТ, Театр Европы), сообщается в телеграм-канале учреждения. 78.ru отмечает, что здание опечатали.

«Деятельность нашего театра временно приостановлена.
Спектакли, заявленные в афише с 6 по 12 мая включительно, отменяются», — сказано в сообщении. Уточняется, что Роспотребнадзор принял решение на основании протокола от 5 мая.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу ТАСС сообщили, что проводят проверку МДТ «в соответствии с требованием прокуратуры». В театре «выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

РБК направил в Роспотребнадзор.

В апреле в театре сообщили о переносе нескольких постановок, в которых занят актер Данила Козловский, который служит в МДТ уже больше десяти лет. С 20 и 21 апреля перенесли спектакли «Гамлета», с 23-го и 24-го — «Коварство и любовь». Они должны состояться во второй половине мая.

Незадолго до этого на Козловского, как сообщал ТАСС, написал жалобу в МВД называющий себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он потребовал проверить актера на экстремизм (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его призыва выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги» в одном из интервью.

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Виталий Бородин неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой о проверке высказываний и деятельности известных персон. Например, он направлял обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистов Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Актрису Лию Ахеджакову в обращении в то же ведомство Бородин просил признать иноагентом, а также требовал возбудить против нее три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.

Козловский говорил, что указанные слова были сказаны перед массовкой на съемках сериала «Карамора». По словам актера, так он «объяснял им их актерскую задачу», и это вошло в документальный фильм о сериале.

Тем не менее 17 апреля ТАСС сообщил, что столичная прокуратура проведет проверку в отношении актера «на предмет дискредитации ВС России (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП)». В тот же день Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Бородину и ТАСС. Однако суд не принял иск, по словам Бородина, он был некорректно составлен.

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