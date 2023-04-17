ТАСС узнал о проверке Козловского по статье о дискредитации армии

Данила Козловский (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Столичная прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д.В. Козловского на предмет дискредитации ВС России (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП)», — сказал собеседник агентства.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) предусматривает штраф до 50 тыс. руб. для физических лиц.

РБК обратился за комментарием к представителю Данилы Козловского и в прокуратуру.

Ранее Виталий Бородин, который называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», а также известен жалобами на СМИ, артистов и скандалами на ток-шоу федеральных каналов, попросил проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности из-за его слов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом).

Козловский в своем телеграм-канале раскритиковал «СМИ без критического мышления», которые «подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи». Актер объяснил, что в интервью Шихман он не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», а также заявил, что не собирается уезжать из России и продолжает играть в театре. «В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», — отметил Козловский.

Актер также сообщил, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Бородина.