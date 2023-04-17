ТАСС узнал о проверке Козловского по статье о дискредитации армии
Столичная прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д.В. Козловского на предмет дискредитации ВС России (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП)», — сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) предусматривает штраф до 50 тыс. руб. для физических лиц.
РБК обратился за комментарием к представителю Данилы Козловского и в прокуратуру.
Ранее Виталий Бородин, который называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», а также известен жалобами на СМИ, артистов и скандалами на ток-шоу федеральных каналов, попросил проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности из-за его слов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом).
Козловский в своем телеграм-канале раскритиковал «СМИ без критического мышления», которые «подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи». Актер объяснил, что в интервью Шихман он не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», а также заявил, что не собирается уезжать из России и продолжает играть в театре. «В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», — отметил Козловский.
Актер также сообщил, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Бородина.
Данила Козловский родился в Москве в 1985 году. В 2002 году он окончил Кронштадтский морской кадетский военный корпус (КМКВК), а затем поступил на факультет актерского искусства и режиссуры СПбГАТИ на курс Льва Додина. Долгое время играл в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, а также снимался в кино.
Козловский — лауреат множества российских и иностранных премий. В 2018 году президент Владимир Путин удостоил его звания заслуженного артиста.