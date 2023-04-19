Козловский подал иск к Бородину после просьбы проверить актера на экстремизм

Козловский подал иск к просившему проверить его на экстремизм Бородину

Данила Козловский (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Российский актер и режиссер Данила Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных картотеки Мосгорсуда. Ответчиками выступают Виталий Бородин, возглавляемый им «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», а также агентство ТАСС.

Иск поступил в суд и был зарегистрирован 17 апреля. Других деталей в картотеке не приводится.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пресненского суда, к представителю Данилы Козловского и к Виталию Бородину.

Бородин неоднократно писал жалобы на СМИ и артистов. В начале апреля он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм и при наличии оснований привлечь его по статье ч. 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). Об этом писал ТАСС со ссылкой на текст обращения к министру. До этого Бородин просил Генпрокуратуру проверить по статье о дискредитации армии. Соответствующую проверку уже начала прокуратура Москвы, сообщало агентство.

Позднее агентство сообщало, что в отношении актера начали проверку по административной статье о дискредитации армии (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП).

Козловский сообщал, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина. «Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — сказал актер.

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