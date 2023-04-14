Данила Козловский опроверг отъезд из России

Актер опроверг сообщения об отъезде из России, а также пояснил, что слова, за которые его предложили проверить на экстремизм, были сказаны на съемках сериала про революцию. В США у актера живет трехлетняя дочь

Данила Козловский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Заслуженный артист России Данила Козловский заявил, что не уезжал из страны, а слова, за которые его потребовали проверить на экстремизм, были сказаны на съемочной площадке сериала «Карамора». Об этом артист написал в телеграм-канале.

Актер заявил, что у него нет второго гражданства и из России он не «сбегал», все доходы он также получает в стране. По словам Козловского, в США у него живет ребенок (в США проживает трехлетняя дочь артиста от Ольги Зуевой. — РБК) и он навещал его в перерывах между спектаклями в Малом драматическом театре в Петербурге, в которых он появляется каждый месяц. «То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», — отметил актер.

Кроме того, Козловский заявил, что «не призывал ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов». «Эти слова были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу. Все это есть в документальном фильме о съемках сериала «Карамора», доступном в Сети», — сказал Козловский, добавив, что интервью вышло два года назад.

Актер сообщил, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина. «Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — сказал Козловский. Актер также заявил, что «писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти в телеграм-каналах» — это вещи, которые с патриотизмом не связаны.

«Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране», — заключил актер.

Ранее Виталий Бородин, который называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», а также известен жалобами на СМИ, артистов и скандалами на ток-шоу федеральных каналов, попросил проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности из-за его слов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом). Актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале заявила, что Козловский «свалил из России».

На прошлой неделе старший брат актера и его пресс-секретарь Егор Козловский сообщил, что все апрельские и майские спектакли с участием артиста состоятся. На сайте МХТ им. А.П. Чехова значится, что Данила Козловский заявлен в актерском составе спектакля «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая. Это совместный благотворительный проект театра и Благотворительного фонда Константина Хабенского (который стал режиссером постановки).

В Малом драматическом театре в Петербурге Козловский 20 и 21 апреля сыграет главную роль в «Гамлете», а 22 и 23 апреля — в спектакле «Коварство и любовь».