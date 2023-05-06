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На Крымском мосту приостановили движение

Минтранс республики: на Крымском мосту приостановили движение по техническим причинам
Советник главы Крыма Крючков сообщил со ссылкой на минтранс республики о приостановлении движения по мосту по техническим причинам. В 9:42 движение возобновили

На Крымском мосту приостановлено движение по техническим причинам, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Его слова привел в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», — сказано в сообщении от 9:18.

В 9:42 Крючков со ссылкой на минтранс сообщил, что движение возобновили.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», въезды на мост в обоих направлениях были перекрыты с 9:25. На карте отображалась пробка длиной около 2 км в направлении Краснодарского края, в сторону Крыма затор был небольшой — около 500 м.

Накануне, 5 мая, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о запуске с опережением графика движения по второму железнодорожному пути Крымского моста после его ремонта из-за повреждений, полученных во время взрыва 8 октября прошлого года.

Тогда на мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве опровергали причастность к теракту.

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После взрыва шел ремонт и на автомобильной части. На мосту восстановили не только поврежденные пролеты, но и заменили еще четыре неразрушенных пролета, которые при взрыве были деформированы. Движение по всем полосам моста открыли в феврале.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крымский мост Крым
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