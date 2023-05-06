Минздрав допустил сокращение времени продажи крепкого алкоголя

Среди других мер, которые рассматривает Минздрав, — разрешить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники и повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) с 18 до 21 года

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Российские власти рассматривают возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы ведомства в 2022 году.

Среди других предложений — разрешить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники, а также повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) до 21 года.

В документе министерства говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. По данным Росалкогольрегулирования, приведенным в феврале, совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 12 месяцев 2022 года выросли примерно на 1% год к году, до 1 млрд дал.

Сейчас в магазинах алкоголь можно приобрести в период с 08:00 до 23:00, однако регионы имеют право устанавливать более жесткие требования. Так, в Приморье алкогольные напитки нельзя купить с 22:00 до 10:00 и в некоторые праздники, в том числе День защиты детей 1 июня и День знаний 1 сентября. В Санкт-Петербурге запрет действует с 22:00 до 11:00, в Тюменской области — с 21:00 до 8:00.

В России не впервые предлагают на федеральном уровне сократить период продажи алкоголя. В 2019 году с такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Представители ОНФ заявляли, что в Минздраве поддержали идею. Опрошенные РБК депутаты Госдумы отмечали в январе 2022 года, что в России уже есть законодательство, регулирующее продажу алкоголя в определенные дни, а умеренное ограничение оборота этой продукции утром и вечером и так работает нормально. Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупреждали о риске роста потребления контрафакта.

Минздрав и ранее предлагал повысить минимальный возраст, необходимый в России для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. В 2019 году против выступили Минфин и Минэкономразвития. В Минфине посчитали, что мера окажется неэффективной. Минэкономразвития предупредило, что она серьезно ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания покупателей и способствует росту теневого рынка алкогольной продукции.