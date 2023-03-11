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В магазинах косметики «Подружка» решили продавать алкоголь

В магазинах косметики «Подружка» начали в качестве эксперимента продавать алкоголь
Пока алкоголь продают в двух магазинах в Москве. В компании сообщили, что это сделано в рамках эксперимента
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Торговая сеть «Подружка», основными товарами которой являются косметика и парфюмерия, получила право на продажу алкоголя, следует из данных госреестра лицензий на оборот алкогольной продукции.

ООО «Табер Трейд» — юридическое лицо сети — получило лицензию на розничную продажу алкоголя в конце декабря 2022 года. Речь идет о магазинах на Братиславской и Щербаковской улицах Москвы. Лицензия выдана до 2025 года.

Сотрудник горячей линии магазина сообщил ТАСС, что продажа алкоголя началась 20 февраля в рамках эксперимента. Продолжение продаж будет зависеть от реакции потребителей, уточнил представитель «Подружки».

Основной владелец сети, торговая сеть «Л'Этуаль» отказалась от комментариев. РБК направил запрос в сеть «Подружка».

На сайте сети говорится, что в продаже имеются товары из категории «Еда и напитки» — почти 400 позиций: батончики, пирожные, снеки, газированные напитки, чай.

«Подружка» начала работу в 2005 году, первые магазины открылись в Москве и Подмосковье. Сейчас у них свыше 250 магазинов в более чем 50 городах России. «Л'Этуаль» решил приобрести сеть в 2019 году.

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алкоголь эксперимент Л'Этуаль ретейл косметика
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