РАР: в России за год выросли производство и продажа алкоголя

В России за год выросли производство и продажа алкоголя. Инфографика

Производство алкоголя в России в 2022 году выросло относительно предыдущего года на 2,24% и превысило 1 млрд дал. Самый быстрый рост на фоне падения импорта показали настойки, джины и ром, а также игристые вина

По итогам 2022 года объем произведенной в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР). Из них 199,5 млн дал пришлось на крепкий алкоголь, винную продукцию и слабоалкогольные напитки. Основной объем производства — примерно 811,8 млн дал — пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху.

Производство водки, которая занимает 75% объема рынка крепкого алкоголя, выросло год к году на 4%, до 84 млн дал. При этом сразу несколько категорий алкогольной продукции в прошлом году росли двузначными темпами в сравнении с 2021 годом. Так, на 42% выросло производство категории, в которую входят настойки, джины и ром (ликеро-водочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции), — до 13,9 млн дал. На 25% увеличилось производство слабоалкогольных напитков и игристых вин — до 19 млн и 16,1 млн дал соответственно. Тихие вина прибавили в производстве 10%, объем достиг 32,7 млн дал.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что в 2022 году наблюдалось перепроизводство продукции во всех категориях, в особенности это касалось крепкого алкоголя. «Каждый производитель надеялся, что импорт «исчезнет», и нужно было успеть заполнить рынок своей продукцией, но уже в четвертом квартале 2022 года в части секторов можно было наблюдать снижение производства — компании гармонизировали производство с запросами рынка», — объясняет Дробиз.

Производство виски, рома и джина в России растет по причине их импортозамещения, но значительного роста потребления такой продукции на рынке нет, уверен Дробиз. «В производстве виски российские производители только начинают переходить к полному циклу производства, и пройдет много лет, прежде чем значительная аудитория начнет предпочитать его зарубежному продукту», — считает эксперт.

Импорт алкоголя в 2022 году После начала специальной военной операции на Украине антироссийские санкции затронули экспорт спиртного в Россию. Его запретили США, Австралия, а также все члены ЕС (запрет коснулся только вина дороже €300). О приостановке поставок или постепенном уходе с российского рынка объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). На уровне производственных союзов от поставок в Россию отказался Союз виноделов Шампани.

После падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться. Так, на рынке импортного вина наблюдался «экстремальный компенсаторный пик», отмечал ранее руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.

Как считает Вадим Дробиз, в 2023 году отечественное производство алкогольной продукции будет стабильно, а импорт станет и дальше восстанавливаться.

Как россияне покупали алкоголь

Совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 12 месяцев 2022 года выросли примерно на 1% год к году, до 1 млрд дал.

Как отметили в пресс-службе РАР, рост легальных розничных продаж, равно как и рост объемов производства, — это результат «обеления» рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа потребителя от ее приобретения.

Часть продукции в обороте рынка, включая импортную, продолжает находиться на складах производителей, дистрибьюторов и розницы, уточняет Дробиз. По его оценке, в прошлом году потребление спиртного демонстрировало обычные для кризисных времен тренды: росли покупки крепкого алкоголя, а продажи винодельческой продукции, напротив, снижались. Кроме того, в середине марта россияне стали запасаться алкоголем впрок, фиксировала исследовательская компания NielsenIQ.