Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Министерство здравоохранения предложило повысить минимальный возраст, необходимый в России для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Об этом со ссылкой на разработанные ведомством поправки в законодательство сообщает газета «Известия».

Минздрав хочет усилить ограничения на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5%. По предложению министерства, новая норма может вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Сейчас инициативу Минздрава оценивает рабочая группа, после документ отправится на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности правительства. Последняя примет решение о внесении проекта в Госдуму.

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