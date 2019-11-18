В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении федеральных правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного. Соответствующая инициатива уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».

Согласно документу, продажу алкоголя (сейчас она разрешена с 08:00 до 23:00) предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, предложение обсуждается в нижней палате парламента.

«Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает», — отметил парламентарий.

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