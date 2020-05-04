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Спикер заксобрания Ленобласти заразился коронавирусом

Спикер законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель заксобрания.

По его словам, Бебенин сделал анализ на инфекцию 27 апреля и результат оказался положительным. С того времени спикер ушел на самоизоляцию.

«Самочувствие председателя парламента хорошее, температура и все показатели в норме», — сказал представитель регионального парламента. Он сообщил, что в понедельник, 4 мая, Бебенин сделал повторный тест.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ленобласти выявили 1096 случаев заражения инфекцией, 873 пациента продолжают лечение. В регионе от вируса выздоровели 220 человек, трое умерли.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что коронавирусом заразился председатель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он попал в больницу с пневмонией, а затем анализы на инфекцию показали положительный результат. Глава региона отметил, что Ахмадинуров находится в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Ленобласть, заксобрание, спикер, коронавирус
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