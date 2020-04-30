Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса

Смягчать введенные ограничения из-за коронавируса нужно поэтапно и взвешенно, заявил пресс-секретарь президента. По его словам, Россия избежала катастрофического сценария развития эпидемии «не чудом, а благодаря принятым мерам»

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Снимать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии. Об этом в интервью RTVi заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей для экономики», — сказал он.

В связи с этим, указал Песков, для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения». С этой проблемой сталкиваются все страны, «кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, за счет жестких мер, в том числе режима самоизоляции, России удалось не повторить «итальянского сценария» развития эпидемии. Помимо этого, добавил он, в стране предприняли «достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома» и быстро нарастили количество койко-мест для приема больных. Россия избежала катастрофического сценария «не чудом, а благодаря принятым мерам», подчеркнул он.