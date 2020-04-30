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Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса

Смягчать введенные ограничения из-за коронавируса нужно поэтапно и взвешенно, заявил пресс-секретарь президента. По его словам, Россия избежала катастрофического сценария развития эпидемии «не чудом, а благодаря принятым мерам»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Снимать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии. Об этом в интервью RTVi заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей для экономики», — сказал он.

В связи с этим, указал Песков, для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения». С этой проблемой сталкиваются все страны, «кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», добавил пресс-секретарь.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам Пескова, за счет жестких мер, в том числе режима самоизоляции, России удалось не повторить «итальянского сценария» развития эпидемии. Помимо этого, добавил он, в стране предприняли «достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома» и быстро нарастили количество койко-мест для приема больных. Россия избежала катастрофического сценария «не чудом, а благодаря принятым мерам», подчеркнул он.

Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместились из столицы в регионы, добавил Песков. По словам пресс-секретаря, «можно робко надеяться» на то, что страна вышла на плато по заболеваемости, однако многое будет зависеть от того, как россияне будут вести себя в майские праздники.

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28 апреля президент Владимир Путин объявил, что ограничительные меры в стране продлеваются до 11 мая. Он также поручил правительству к 5 мая подготовить поэтапный план выхода из режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Руководители регионов смогут начинать ослабление ограничительных мер уже с 12 мая в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Всего в России, по данным оперативного штаба, зафиксировали 99,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 10 тыс. человек, умерли 972.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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