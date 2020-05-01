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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили возможность второй волны коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России есть риск повторной волны эпидемии коронавируса, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Ранее о том, что такой риск есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, по мнению Пескова, снимать ограничения, введенные в России из-за пандемии, нужно осторожно, дабы не допустить вероятность повтора вспышки заболеваемости.

По словам Чепурнова, чтобы избежать второй волны, нужно как можно более ответственно относится к рекомендациям властей. «Если мы сейчас прекратим строго относиться к самоизоляции, то снова усилятся и скорость прироста, и количество заболевающих людей. Я не исключаю что-то подобное, сегодня в Москве я посмотрел на дороги как на один из показателей самоизоляции и увидел, что они абсолютно заполнены машинами и там есть пробки», — заявил Чепурнов.

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с РБК напомнил, что «завтра начинаются праздничные дни». «С одной стороны, все хорошо, погода начинает соответствовать времени года, но в этом есть риски, если мы не услышим друг друга. Мы, врачи, призываем вас — давайте проявим собранность и ответственность, и тогда ни о каких вторых, третьих и четвертых волнах речи идти и не может. Все сегодня зависит от нас самих, и даже Господь Бог нам не помощник сейчас», — сказал Онищенко.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о новом продлении нерабочих дней. Он заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 11 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, коронавирус, Россия, пандемия
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