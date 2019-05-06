Медики сообщили о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево

Медики сообщили о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево

В Институт Склифосовского поступили четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Столько же доставили в Центр хирургии им. Вишневского, еще один пострадавший — в медцентре ФМБА

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Институт Склифосовского доставили еще троих пострадавших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Они находятся в отделении реанимации ожогового центра.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет», — подчеркнули в депздраве Москвы.

Таким образом, всего в Институте Склифосовского находятся четверо пострадавших: данные о том, что один из них в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение, появились еще ночью.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили говорил, что в этот центр поступили четыре человека: один в тяжелом состоянии, трое — средней тяжести.