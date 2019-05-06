Медики сообщили о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,16 +0,09 EUR Бирж. 72,92 -0,02 Brent 69,59 -2,38% USD Нал. 65,77 64,84 EUR Нал. 73,61 72,60 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1190 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 936,90 -113,10 IMOEX 2 558,08 -0,89% RTSI 1 236,36 -0,96% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Общество, 11:06 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 11:01 Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске Общество, 10:58 Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево Общество, 10:50 Акции «Аэрофлота» упали на 3% после аварийной посадки самолета Бизнес, 10:46 Китайская экспансия и жилищный бум: за счет чего вырос мебельный рынок Pro, 10:42 Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера Общество, 10:38 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:35 Для опознания погибших в Шереметьево проведут генетическую экспертизу Общество, 10:32 Какое жилье в Москве и Петербурге снимают компании для своих сотрудников Недвижимость, 10:27 Два корабля ВМС США прошли около спорных островов в Южно-Китайском море Политика, 10:19 Метод проб без ошибок: тест-драйв Kia ProCeed Авто, 10:11 В Панаме выбрали нового президента Бизнес, 10:07 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 10:05
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Медики сообщили о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево
В Институт Склифосовского поступили четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Столько же доставили в Центр хирургии им. Вишневского, еще один пострадавший — в медцентре ФМБА
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Институт Склифосовского доставили еще троих пострадавших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Они находятся в отделении реанимации ожогового центра.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет», — подчеркнули в депздраве Москвы.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

Таким образом, всего в Институте Склифосовского находятся четверо пострадавших: данные о том, что один из них в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение, появились еще ночью.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили говорил, что в этот центр поступили четыре человека: один в тяжелом состоянии, трое — средней тяжести.

«У нас четыре пациента. Трое из них в состоянии средней тяжести, дышат сами, находятся в контакте и общаются с родственниками. Четвертый в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Ко всем четверым уже приехали родственники», — рассказал Ревишвили агентству городских новостей «Москва».

Еще один пострадавший при катастрофе, по данным Минздрава, в состоянии средней тяжести доставлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня планирует лично осмотреть пострадавших», — сообщили в ведомстве.

На борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте, погиб 41 человек.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Самолет совершил аварийную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Во время посадки подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Утром в понедельник стало известно об обнаружении двух бортовых самописцев.

Авторы: Андрей Гатинский, Полина Звездина
Теги: Шереметьево, пострадавшие
Материалы по теме
На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики»
Общество
Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и Шереметьево после крушения SSJ100
Общество
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ100 в Шереметьево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter