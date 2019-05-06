«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

В опубликованном авиакомпанией списке значатся 73 человека. Ранее «Аэрофлот» опубликовал список из 33 выживших в катастрофе пассажиров

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

В списке значатся 73 человека: 49 мужчин и 24 женщины. В списке указаны также даты рождения пассажиров. На борту лайнера были четыре несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет.

В воскресенье поздно вечером «Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе пассажиров. Из 73 человек спаслись 33 (плюс четыре члена экипажа): 22 мужчины и 11 женщин. Из четырех несовершеннолетних спаслись трое.

Разбиравшие обломки сгоревшего воздушного судна эксперты извлекли тела 41 погибшего — 40 пассажиров и бортпроводника Максима Моисеева.