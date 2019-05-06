Госдеп выразил готовность помочь пострадавшим в катастрофе SSJ100

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи жертвами при катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом он заявил на брифинге в рамках своего визита в Европу, стенограмма есть в распоряжении РБК.

Как подчеркнул Помпео, Госдеп хочет убедиться, что россияне знают о готовности США сделать все возможное для помощи и содействия в этой ситуации.

Свои соболезнования после трагедии также выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «трагедией, напоминающей о том, что жизнь — высшая ценность».

В воскресенье SSJ100 «Аэрофлота» вскоре после вылета из Москвы в Мурманск запросил разрешение на возвращение в Шереметьево. При посадке самолет загорелся, из-за чего погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.