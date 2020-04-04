Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Сергей Кравцов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте».

«Что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена», — сказал он. По его словам, школьников не отправят на второй год из-за дистанционного обучения.

Кравцов отметил, что дату сдачи единого государственного экзамена могут повторно перенести. Это зависит от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, а также от общей ситуации с коронавирусом в стране, заявил он. Министр добавил, что сейчас первый день ЕГЭ назначен на 8 июня и решения о переносе его даты не принимали. Ранее экзамен планировали провести с 25 мая по 29 июня.

Накануне замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что ведомство хочет завершить учебный год в установленные сроки, но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.