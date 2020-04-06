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Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

В зоопарке считают, что инфекция передалась тигрице от сотрудника зоопарка, который за ней ухаживал. У него болезнь могла протекать бессимптомно. Это первый известный в США случай заражения животного
Фото: Jim Fitzgerald / AP

Тигрица в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Общества по охране дикой природы (WCS).

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа оказался положительным. Его результаты подтвердили в Национальной ветеринарной службе министерства сельского хозяйства США, куда были направлены анализы. По данным министерства, это первый известный в мире случай заражения тигра и первый случай заражения животного в Соединенных Штатах.

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что животные могут распространять вирус среди людей или что они могут быть источником инфекции в Соединенных Штатах», — цитирует AP сотрудника ведомства Джейн Руни.

Заболевание подозревают еще у нескольких животных — еще одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов. У них начался сухой кашель, также снизился аппетит, но специалисты отмечают, что в целом животные чувствуют себя хорошо.

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NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал. Сам сотрудник либо не знал, что инфицирован, либо у него болезнь проходила бессимптомно. В зоопарке предприняли необходимые меры профилактики для персонала, животные находятся под наблюдением ветеринаров.

Неизвестно, как именно COVID-19 будет развиваться у крупных представителей семейства кошачьих, поскольку разные виды могут по-своему реагировать на новую инфекцию, однако в зоопарке надеются, что животные поправятся, добавили в пресс-службе.

В WCS рассказали, что специалисты также взяли анализы у снежных барсов, гепардов, дымчатого леопарда, амурского леопарда, пумы и сервала, которые также содержатся в этом зоопарке. Ни у кого из них признаков инфекции не нашли.

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В организации также уточнили, что в США в настоящий момент каких-либо доказательств заражения человека коронавирусом от животных, в том числе домашних, представлено не было.

Все зоопарки Нью-Йорка закрыты для посетителей с 16 марта.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии эксперты КНР выяснили, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Специалисты пришли к выводу, что вирус передается от человека человеку даже в инкубационный период.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: тигр, коронавирус
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