В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

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Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил у себя в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара.

По его словам, вакцину ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре. Она дала иммунный ответ в виде выработки антител.

«Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. Заболевшим оказался гражданин страны, который заразился коронавирусом после посещения Европы. Первый смертельный случай в Турции выявили 18 марта.

В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Турции с 28 марта полностью приостановили на неопределенный срок международное авиасообщение. Перемещаться между городами жители страны могут только с разрешения властей. Из-за эпидемии предлагалось перенести туристический сезон.

С 3 апреля в стране действует 15-дневный запрет на въезд и выезд транспорта. Меры распространяются на 30 крупных городов страны и провинцию Зонгулдак. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при необходимости этот срок может быть продлен. Помимо этого жителям младше 20 лет запретили выходить на улицу. Также граждан призвали носить медицинские маски при посещении общественных мест.