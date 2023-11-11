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Пугачева ответила «клеветникам и недоличностям»

Алла Пугачева назвала свободу главным богатством
Пугачева подчеркнула, что ее слова о «рабах и холопах» относились именно к ее завистникам и «клеветникам», а не ко всем россиянам. Она пообещала дождаться «победы правды над клеветой» и что о ней еще услышат
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — пишет она. Певица подчеркнула, что ее слова о «рабах и холопах» относились именно к ним, а не ко всему народу России.

«Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала Пугачева.

Она призвала не считать ее деньги, поскольку «не в деньгах счастье». «Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой», — заключила она.

В конце сообщения Пугачева добавила: «Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я её скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы ещё обо мне услышите!». Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов) уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. С тех пор артистка приезжала в Россию трижды: в августе 2022-года, в мае и ноябре 2023 года.

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Максим Галкин после отъезда неоднократно критиковал действия России на Украине. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что «солидарна с мужем».

Материал дополняется.

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Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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