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Преследование Ивана Голунова ,  
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В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к УВД по ЗАО МВД по Москве.

«Да, обыски в УВД по ЗАО идут сейчас в рамках дела моего подзащитного», — заявил РБК Алексей Коврижкин, адвокат бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Игоря Ляховца.

Коврижкин заявил ТАСС, что следственные действия проводят сотрудники СК и УСБ столичного ГУ МВД.

Материал дополняется

Авторы: Наталия Анисимова, Дмитрий Серков, Роман Кирьянов
Теги: Иван Голунов, обыски
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