Голунов получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы

Иван Голунов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Журналист Meduza Иван Голунов получил извинения за незаконное уголовное преследование от прокуратуры Западного административного округа Москвы. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Получил письмо от прокурора Западного округа Москвы», — сообщил Голунов. Журналист также выложил фотографию этого письма, датированного 4 февраля.

Однако, отметил журналист, в конце июня дело передали в Следственный комитет России, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура. Таким образом, по словам журналиста, письмо с извинениями должна была направить именно Генеральная прокуратура.

«Мне очень неловко рассказывать о нормах закона людям, которые контролируют соблюдение законности», — написал журналист.

В январе Голунов направил новому генеральному прокурору Игорю Краснову жалобу на незаконное уголовное преследование, за которое ему должны принести извинения. 3 января адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Генеральная прокуратура отказалась извиняться, сославшись на то, что это должен делать прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом. Это, по данным ведомства, прокурор ЗАО Москвы. При этом Бадамшин продолжал настаивать, что извинения должна принести Генпрокуратура, так как после освобождения Голунова дело передали ей, а потом в СК.