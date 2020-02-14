Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Зеленский обсудил с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки» Политика, 16:26 Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале Общество, 16:23 Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год Технологии и медиа, 16:17 Голунов получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы Общество, 16:07 Дорогой граф: как налажена продажа дворянских титулов в ЕС — Bloomberg Pro, 16:01 В ОНК сообщили о переводе Рауфа Арашукова в камеру к Абызову Общество, 15:59 Instagram Autonews: два конкурента пикапа Tesla и новый Solaris Авто, 15:57 Путин обсудил влияние коронавируса на мировую экономику с членами Совбеза Общество, 15:38 В Идлибе сбили вертолет армии Сирии Общество, 15:30 Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств Общество, 15:26 В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов Общество, 15:18 Минкультуры предложило полностью финансировать съемки дебютных фильмов Технологии и медиа, 15:17 Токен MovieBloc подорожал на 140% за несколько часов Крипто, 15:10 Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса Общество, 15:05
Преследование Ивана Голунова ,  
0 

Голунов получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы

Иван Голунов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Журналист Meduza Иван Голунов получил извинения за незаконное уголовное преследование от прокуратуры Западного административного округа Москвы. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Получил письмо от прокурора Западного округа Москвы», — сообщил Голунов. Журналист также выложил фотографию этого письма, датированного 4 февраля.

Однако, отметил журналист, в конце июня дело передали в Следственный комитет России, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура. Таким образом, по словам журналиста, письмо с извинениями должна была направить именно Генеральная прокуратура.

«Мне очень неловко рассказывать о нормах закона людям, которые контролируют соблюдение законности», — написал журналист.

В январе Голунов направил новому генеральному прокурору Игорю Краснову жалобу на незаконное уголовное преследование, за которое ему должны принести извинения. 3 января адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Генеральная прокуратура отказалась извиняться, сославшись на то, что это должен делать прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом. Это, по данным ведомства, прокурор ЗАО Москвы. При этом Бадамшин продолжал настаивать, что извинения должна принести Генпрокуратура, так как после освобождения Голунова дело передали ей, а потом в СК.

5 февраля прокуратура ЗАО Москвы сообщила, что принесла Голунову извинения за незаконное уголовное преследование. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунов этих извинений не получал.

В июне 2019 года Голунова задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В его личных вещах, а также у него в квартире якобы обнаружили запрещенные вещества. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности. Позднее Голунова отпустили из-за недоказанности вины.

В конце 2019 года против полицейских, участвовавших в задержании журналиста, возбудили уголовное дело. В январе Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Теги: извинения, Иван Голунов, прокуратура
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры
Общество
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Политика
Адвокат сообщил об отказе Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter