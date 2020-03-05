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Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

Экспертизу проведут в рамках дела о задержании журналиста летом 2019 года. В рамках нее журналиста проверят на психические расстройства. По делу о задержании сейчас проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы
Иван Голунов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следственный комитет назначил журналисту издания Meduza Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура», — сказал Бадамшин.

Как рассказал сам Голунов, СК хочет проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. «В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — рассказал он «Интерфаксу».

Специальный корреспондент Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года, сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в покушении на сбыт наркотиков. По словам полицейских, у него обнаружили около 4 г мефедрона, а в квартире — еще свертки с кокаином. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связал свое задержание с расследованием о связях ФСБ с рынком похоронных услуг, которым тогда занимался. Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест, однако 8 июня освободил его и снял обвинения за недоказанностью вины.

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Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.

В конце 2019 года против полицейских, участвовавших в задержании журналиста, возбудили уголовное дело. 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы. Все они были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.

В сообщении Следственного комитета говорилось, что задержав Голунова, оперативники подложили ему в рюкзак и в квартиру наркотики с целью незаконно привлечь его к уголовной ответственности. «Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», — отмечалось в заявлении ведомства. Для этого, заявили в СК, полицейские сами незаконно приобрели и хранили наркотики.

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Один из арестованных, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Ляховец заявил, что не давал незаконных поручений о подбрасывании наркотиков журналисту Meduza Ивану Голунову, а его подчиненные «действовали в соответствии с законом». Он продолжает настаивать, что Голунов причастен к хранению наркотиков. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было собрано достаточно информации, свидетельствующей об этом», — следовало из показаний Ляховца, которые публиковала Baza.

Ляховец пояснил, что Ляховец рассказал, что Мосгорсуд дал его управлению разрешение на прослушивание телефонных звонков по указанному номеру, а сервис «Яндекс.Такси» предоставил данные о поездках Голунова. Кроме того, Ляховец выяснил, что Голунов «часто выезжает за границу», особенно в Чехию и Латвию. По словам Ляховца, 26 мая Ляховец было установлено, что Голунов вернется из Чехии в московский аэропорт Шереметьево и «были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков». Но тогда задержание отменили из-за того, что слишком поздно узнали о времени прилета.

14 февраля Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за незаконное уголовное преследование.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Иван Голунов, Полиция, Следственный комитет
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