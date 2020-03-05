Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

Экспертизу проведут в рамках дела о задержании журналиста летом 2019 года. В рамках нее журналиста проверят на психические расстройства. По делу о задержании сейчас проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы

Иван Голунов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следственный комитет назначил журналисту издания Meduza Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура», — сказал Бадамшин.

Как рассказал сам Голунов, СК хочет проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. «В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — рассказал он «Интерфаксу».

Специальный корреспондент Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года, сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в покушении на сбыт наркотиков. По словам полицейских, у него обнаружили около 4 г мефедрона, а в квартире — еще свертки с кокаином. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связал свое задержание с расследованием о связях ФСБ с рынком похоронных услуг, которым тогда занимался. Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест, однако 8 июня освободил его и снял обвинения за недоказанностью вины.