Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
Берни Сандерс сделал дубль и вырвался вперед Политика, 21:19 Футболист киевского «Динамо» получил год дисквалификации за допинг Спорт, 20:59 Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона Политика, 20:59 В Пермском крае загорелся магистральный газопровод Ямбург — Елец-2 Общество, 20:47 В офисе Зеленского не нашли приглашения Москвы на парад Победы Политика, 20:46 Теннисистка Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе Спорт, 20:36 Почему Bitcoin хуже золота: беззащитный актив или спасательный круг Крипто, 20:17 Baza пересказала показания подбросившего наркотики Голунову полицейского Общество, 20:11 «Транснефть» сообщила о заявках на поставки нефти в Белоруссию в марте Бизнес, 20:08 РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США Бизнес, 20:05 Вице-президент УЕФА допустил отмену турниров из-за коронавируса Спорт, 19:59 В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 19:55 В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров Политика, 19:48 Замглавы воронежского УГИБДД объяснил появление 22 квартир у его родных Общество, 19:41
Преследование Ивана Голунова ,  
0 

Baza пересказала показания подбросившего наркотики Голунову полицейского

Денис Коновалов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Издание Baza рассказало о том, какие показания по делу о подброшенных журналисту «Медузы» Ивану Голунову дал бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов. 19 февраля о даче Коноваловым показаний, согласно которым указание подбросить наркотики Голунову дал экс-заместитель начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец, сообщил адвокат последнего Алексей Коврижкин.

По данным Baza, Коновалов рассказал, что 6 июня 2019 года оперативники следили за Голуновым и, когда тот вышел на улицу, догнали его и, надев наручники, повели к своей машине. Именно в этот момент Коновалов, по его словам, открыл рюкзак Голунова и положил туда заранее подготовленный пакет с наркотиком, предварительно взятый из вещдоков по другому делу.

Коновалов рассказал также, что и в шкаф в квартире Голунова пакет с кокаином подложил он, воспользовавшись моментом, когда понятые и другие участники обыска отвернулись. Главный свидетель по делу Дмитрий Бокарев в своих показаниях ранее заявил, что не видел момента подкидывания запрещенных веществ, а «лишь заметил, что в один из моментов Коновалов пропал из его поля зрения».

21 февраля Следственный комитет попросил перевести Коновалова, арестованного в числе пяти бывших оперативников по делу Голунова, под домашний арест.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иван Голунов
Материалы по теме
Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова
Общество
СК попросил смягчить меру пресечения экс-полицейскому из дела Голунова
Общество
Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter