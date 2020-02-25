Baza пересказала показания подбросившего наркотики Голунову полицейского

Денис Коновалов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Издание Baza рассказало о том, какие показания по делу о подброшенных журналисту «Медузы» Ивану Голунову дал бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов. 19 февраля о даче Коноваловым показаний, согласно которым указание подбросить наркотики Голунову дал экс-заместитель начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец, сообщил адвокат последнего Алексей Коврижкин.

По данным Baza, Коновалов рассказал, что 6 июня 2019 года оперативники следили за Голуновым и, когда тот вышел на улицу, догнали его и, надев наручники, повели к своей машине. Именно в этот момент Коновалов, по его словам, открыл рюкзак Голунова и положил туда заранее подготовленный пакет с наркотиком, предварительно взятый из вещдоков по другому делу.

Коновалов рассказал также, что и в шкаф в квартире Голунова пакет с кокаином подложил он, воспользовавшись моментом, когда понятые и другие участники обыска отвернулись. Главный свидетель по делу Дмитрий Бокарев в своих показаниях ранее заявил, что не видел момента подкидывания запрещенных веществ, а «лишь заметил, что в один из моментов Коновалов пропал из его поля зрения».

21 февраля Следственный комитет попросил перевести Коновалова, арестованного в числе пяти бывших оперативников по делу Голунова, под домашний арест.

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