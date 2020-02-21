СК попросил смягчить меру пресечения экс-полицейскому из дела Голунова

Денис Коновалов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Следственный комитет попросил перевести под домашний арест экс-сотрудника московской полиции Дениса Коновалова, арестованного по делу журналиста Meduza Ивана Голунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Коновалова арестовали 30 января вместе с другими четырьмя бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, проходящими по делу.

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