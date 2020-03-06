Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за антивирусных мер

В дипмиссии посоветовали отказаться от поездок в Россию, поскольку под наблюдение в ней могут попасть туристы даже с «самыми легкими» симптомами гриппа или небольшим повышением температуры

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Гражданам Италии следует воздержаться от поездок в Россию даже при наличии самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Такую рекомендацию в посольстве объяснили тем, что российские власти «принимают все более строгие меры» по борьбе с новым коронавирусом. В частности, власти Москвы ранее ввели в столице режим повышенной готовности, согласно которому все прибывшие из стран, в которых были зарегистрированы новые случаи заболевания, должны сообщить об этом властям.

В посольстве Италии отметили, что подобные меры, «возможно», введут и в других городах страны. «Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания», — сообщили в посольстве.

Посольство предупредило, что российские власти «контролируют соблюдение этого обязательства [о карантине]» и могут проверять самочувствие туристов, измерять им температуру, а также помещать на карантин. «Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа», — говорится в сообщении посольства.