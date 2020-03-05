Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

Находиться дома рекомендовано в течение двух недель. Ранее Сергей Собянин сообщал о том, что прибывшим из Италии выдается уведомление с рекомендацией оставаться дома. Они также должны заполнять анкеты и фотографироваться

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Людям, прибывающим в Россию из Италии и других стран, где зафиксирована неблагоприятная ситуация по коронавирусу, рекомендуется провести две недели в самоизоляции. Об этом написал мэр Москвы Сегей Собянин в своем блоге.

«Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей», — написал мэр.

Он также напомнил, что при недомогании следует немедленно вызвать врача и сообщить ему о прибытии из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусом.

В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы. «Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом», — пояснил мэр.

При этом факт пересечения границы будет проверяться для того, чтобы не допустить злоупотреблений с больничными листами, говорится в сообщении мэра.