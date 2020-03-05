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Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

Находиться дома рекомендовано в течение двух недель. Ранее Сергей Собянин сообщал о том, что прибывшим из Италии выдается уведомление с рекомендацией оставаться дома. Они также должны заполнять анкеты и фотографироваться
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Людям, прибывающим в Россию из Италии и других стран, где зафиксирована неблагоприятная ситуация по коронавирусу, рекомендуется провести две недели в самоизоляции. Об этом написал мэр Москвы Сегей Собянин в своем блоге.

«Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей», — написал мэр.

Он также напомнил, что при недомогании следует немедленно вызвать врача и сообщить ему о прибытии из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусом.

В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы. «Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом», — пояснил мэр.

При этом факт пересечения границы будет проверяться для того, чтобы не допустить злоупотреблений с больничными листами, говорится в сообщении мэра.

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Такой порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1 апреля 2020 года.

Ранее на этой неделе Сергей Собянин писал о том, что прибывшим из Италии выдаются уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

Сергей Собянин также напомнил об обязательной изоляции тех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи и Ирана. «При необходимости, московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту». — отметил мэр.

В Италии, Южной Корее и Иране зафиксировано резкое увеличение количества зараженных новым типом коронавируса. По данным на 4 марта в Италии число погибших достигло 107 человек. Всего в стране зафиксировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования. В Иране, по информации на 3 марта, было заражено 2,3 тыс. человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Италия
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