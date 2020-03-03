В принимающих рейсы из Ирана и Италии аэропортах России усилят контроль

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Роспотребнадзор поручил усилить контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Об этом говорится в размещенном на портале правовой информации постановлении руководителя федеральной службы, главного санитарного врача Анны Поповой.

«Усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу России, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран и Республики Корея и Итальянской республики», — сообщается в документе.

Попова также распорядилась организовать сбор биоматериала у всех прибывших из Ирана и Кореи для проверки на коронавирус. Далее он будет направлен для исследований в центры гигиены и эпидемиологии.

Более того, за всеми гражданами, прибывающими из Ирана и Южной Кореи, будет установлено медицинское наблюдение в течение двух недель. При появлении у них соответствующих симптомов их незамедлительно изолируют и госпитализируют.