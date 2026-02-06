 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
РАДИО
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде

Ростовцев: отсутствие опыта мировых соревнований скажется на российских атлетах
Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отсутствие опыта участия в международных соревнованиях может помешать российским спортсменам на Олимпиаде-2026, заявил в эфире Радио РБК вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев. По его словам, на первых стартах лыжников этот фактор уже «заметно» сказывался.

Отвечая на вопрос о шансах российских биатлонистов вернуться на международные соревнования, Ростовцев отметил, что на повестке Спортивного арбитражного суда (CAS) пока не стоит этот вопрос.

«CAS опубликовал график своих заседаний, перечень рассмотрения вопросов до 6 марта. К сожалению, иска «Союза биатлонистов России» пока до 6 марта в графике рассмотрений нет», — сказал он.

При этом Ростовцев надеется, что у всех российских спортсменов, допущенных до участия в Играх, получится показать «максимальный спортивный результат». По его мнению, больше всего шансов у российских лыжников и фигуристов.

6 февраля в Италии стартовали XXV Зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 22 февраля. Впервые в истории они проходят в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, но их география будет значительно шире.

Материал дополняется

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Алина Нафикова
Олимпиада-2026 Биатлон лыжники Союз биатлонистов России
