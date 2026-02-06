В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Впервые в истории Игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгут одновременно в Милане на Арке Мира и в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Милане. Игры будут продолжаться до 22 февраля.

Шоу на стадионе «Сан-Сиро» в Милане соберет более 70 тыс. зрителей и множество мировых звезд.

РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.

В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия участвовать не будут. Всего в соревнованиях в Италии примут участие 13 российских атлетов.

Помимо главного события в Милане в других местах проведения Игр-2026 — Предаццо, Ливиньо и Кортина д'Ампеццо — также состоятся церемонии открытия. Там не будет такого помпезного шоу, как в Милане, а главным событием станет парад участников.

Впервые в истории Игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгут одновременно в Милане на Арке Мира и в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона. Ожидается, что огонь зажгут трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту — Альберто Томба в Милане и Дебора Компаньони в Кортина-д'Ампеццо.