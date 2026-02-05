 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,3 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов

Но помимо них есть еще одно условие, которое глава IBU считает ключевым: окончание боевых действий на Украине
Олле Далин
Олле Далин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что для возвращения Союза биатлонистов России в организацию существует «дорожная карта» из 12 пунктов. При этом ключевым условием он назвал прекращение боевых действий на Украине.

«На данный момент эта тема обсуждается в CAS, и я не хотел бы спекулировать на эту тему. Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях», — сказал глава IBU в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что особое внимание в этой программе уделяется борьбе с допингом.

Но главным условием для возвращения российских и белорусских биатлонистов на международные старты глава IBU назвал завершение военного конфликта с Украиной. «Да, мы можем сказать, что это главная причина отстранения решением конгресса. <...> Эта программа [из 12 критериев] все еще актуальна, но во главе всего война на Украине», — заявил Далин.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося разбирательства в CAS, которое в декабре 2025 года начал СБР. В августе 2025 года IBU — вопреки рекомендациям МОК о допуске россиян в нейтральном статусе — сообщил, что спортсмены не смогут пройти отбор на Олимпиаду в Италии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU) Олле Далин
Материалы по теме
Итальянскую биатлонистку Пасслер исключили из сборной на ОИ из-за допинга
Спорт
Действующая обладательница КМ по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Спорт
Биатлонист Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Как изменение ставки ФРС повлияет на биткоин. Что учитывать инвестору Крипто, 11:07
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36