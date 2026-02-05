Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов

Но помимо них есть еще одно условие, которое глава IBU считает ключевым: окончание боевых действий на Украине

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что для возвращения Союза биатлонистов России в организацию существует «дорожная карта» из 12 пунктов. При этом ключевым условием он назвал прекращение боевых действий на Украине.

«На данный момент эта тема обсуждается в CAS, и я не хотел бы спекулировать на эту тему. Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях», — сказал глава IBU в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что особое внимание в этой программе уделяется борьбе с допингом.

Но главным условием для возвращения российских и белорусских биатлонистов на международные старты глава IBU назвал завершение военного конфликта с Украиной. «Да, мы можем сказать, что это главная причина отстранения решением конгресса. <...> Эта программа [из 12 критериев] все еще актуальна, но во главе всего война на Украине», — заявил Далин.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося разбирательства в CAS, которое в декабре 2025 года начал СБР. В августе 2025 года IBU — вопреки рекомендациям МОК о допуске россиян в нейтральном статусе — сообщил, что спортсмены не смогут пройти отбор на Олимпиаду в Италии.