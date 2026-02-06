Открытие Олимпиады: специальный эфир Радио РБК с Ириной Слуцкой

В 22:00 по московскому времени 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане вспыхнет огонь XXV зимней Олимпиады. Следить за церемонией открытия Игр можно с 21:00 в прямом эфире на Радио РБК

Специальный эфир на Радио РБК, посвященный старту Олимпийских игр, проведут Ирина Слуцкая и другие гости, которым есть что рассказать об Играх. На протяжении трех часов в прямом эфире радио бизнесмены, спортсмены, чиновники, волонтеры и тренеры будут обсуждать церемонию открытия Игр, делиться ожиданиями и обсуждать все, что происходит вокруг Олимпиады.