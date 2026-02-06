Открытие Олимпиады: специальный эфир Радио РБК с Ириной Слуцкой
Специальный эфир на Радио РБК, посвященный старту Олимпийских игр, проведут Ирина Слуцкая и другие гости, которым есть что рассказать об Играх. На протяжении трех часов в прямом эфире радио бизнесмены, спортсмены, чиновники, волонтеры и тренеры будут обсуждать церемонию открытия Игр, делиться ожиданиями и обсуждать все, что происходит вокруг Олимпиады.
