Новак выразил уверенность в реализации «Северного потока-2»

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Несмотря на санкции США против «Северного потока-2», проект будет завершен благодаря поддержке стран ЕС. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам Новака, санкции США — это «открытый протекционизм». «Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что целью санкций является продвижение американского сжиженного природного газа.

Новые санкции США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу 1 января. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Кроме того, меры коснутся организаций, которые предоставляют услуги для участвующих в строительстве газопровода судах. Сенат и палата представителей приняли документ, несмотря на то что Трамп ранее наложил на него вето. За документ повторно проголосовали более двух третей обеих палат американского парламента, что позволило преодолеть вето.