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Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии

Речь идет об отрезке в 2,6 км в немецкой исключительной экономической зоне. Еще около 147 км трубопровода предстоит уложить в водах Дании
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Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2
Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне (ИЭЗ), сообщили РБК в компании.

Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — сказали в Nord Stream 2.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «находится в высокой степени готовности». Он отметил, что речь идет о коммерческом проекте, в котором заинтересованы в первую очередь европейские партнеры. «Уверен, что «Северный поток-2» будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода в ИЭЗ Германии 11 декабря. Строительство было приостановлено в конце прошлого года, когда США включили в оборонный бюджет санкции против компаний-участников проекта. Из-за этого швейцарская компания Allseas, бывшая трубоукладчиком «Северного потока-2», отвела свои суда из зоны строительства.

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Порт Мукран,&nbsp;трубы для газопровода Nord Stream 2

Сейчас газопровод завершен более чем на 90%. По данным S&P Platts, в Дании осталось уложить около 147 км трубопровода. Участок у берегов Германии намного мельче, чем датский. Укладка труб в водах Дании начнется с середины января, следует из опубликованного 22 декабря Датским морским управлением уведомления для мореплавателей. Работы будет вести «Фортуна», а помогать ей будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

В начале декабря палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции против газопровода. Ограничения направлены против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. 23 декабря Reuters со ссылкой на трех чиновников американской администрации сообщило, что команда президента США Дональда Трампа готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по «Северному потоку».

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В Москве не раз отмечали, что проект является исключительно коммерческим и не содержит политической подоплеки. Против введения новых санкций выступили в Еврокомиссии, указав, что «европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах».

Авторы
Анастасия Батманова, Людмила Подобедова
Nord Stream 2 Северный поток-2
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