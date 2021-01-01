Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии

Речь идет об отрезке в 2,6 км в немецкой исключительной экономической зоне. Еще около 147 км трубопровода предстоит уложить в водах Дании

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне (ИЭЗ), сообщили РБК в компании.

Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — сказали в Nord Stream 2.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «находится в высокой степени готовности». Он отметил, что речь идет о коммерческом проекте, в котором заинтересованы в первую очередь европейские партнеры. «Уверен, что «Северный поток-2» будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода в ИЭЗ Германии 11 декабря. Строительство было приостановлено в конце прошлого года, когда США включили в оборонный бюджет санкции против компаний-участников проекта. Из-за этого швейцарская компания Allseas, бывшая трубоукладчиком «Северного потока-2», отвела свои суда из зоны строительства.