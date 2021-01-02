РПЦ посоветовала пожилым людям не посещать храмы на Рождество из-за COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Русская православная церковь рекомендует пожилым людям не посещать храмы на Рождество, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — отметил митрополит.

Иларион уточнил, что тех пожилых прихожан, кто не сможет прийти в храмы и участвовать в таинствах, священники смогут причастить и исповедать на дому.

По словам митрополита, в большинстве регионов России нет ограничений на посещение церквей, однако в некоторых приходах действуют ограничения на число одновременно находящихся в храме, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию.