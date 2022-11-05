Штаб на месте ЧС в Костроме: при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек

При пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли 15 человек

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В результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, сообщили «Интерфаксу» в штабе на месте ЧС. Ранее сообщалось о 13 жертвах.

В телеграм-канале главы региона Сергея Ситникова говорится о пяти пострадавших, они получили легкие травмы.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 2:37 ночи 5 ноября, кафе находится на ул. Никитской, 49а.

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