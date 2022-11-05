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МВД сообщило о задержании предполагаемого виновника пожара в Костроме
МВД: задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме
Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме, сообщили в управлении МВД России по Костромской области. Жертвами пожара стали 15 человек, по одной из версий, его причиной стало использование пиротехники.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», —заявили в ведомстве.
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