МВД сообщило о задержании предполагаемого виновника пожара в Костроме

Фото: СК РФ

Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме, сообщили в управлении МВД России по Костромской области. Жертвами пожара стали 15 человек, по одной из версий, его причиной стало использование пиротехники.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», —заявили в ведомстве.

Материал дополняется