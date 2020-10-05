Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO Бизнес, 16:35 Минприроды не увидело превышения нормы токсинов в пробах воды с Камчатки Общество, 16:32 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 16:28 Теннисист Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 16:27 Мурашко назвал способ избежать второй волны COVID малыми затратами Общество, 16:25 Минприроды исключило одну из возможных причин загрязнения на Камчатке Общество, 16:24 Сборная Украины из-за травм и COVID поедет во Францию без 12 игроков Спорт, 16:17 ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных COVID-19 в мире Общество, 16:15 Майнинг биткоина не перестал быть выгодным. Но его доходность снизилась Крипто, 16:13 В Чувашии задержали напавшего с гаечным ключом на министра Общество, 16:10 Новым врио главы Дагестана Путин назначил генерала Политика, 16:07 Путин принял отставку главы Дагестана Политика, 16:04 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 15:59 СК опроверг задержание сына Фургала Политика, 15:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал способ избежать второй волны COVID малыми затратами

Для этого россияне должны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. Министр здравоохранения призвал не ждать, «когда вдруг нам потребуются более жесткие мероприятия»
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Если россияне для профилактики заражения коронавирусом будут соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, можно будет избежать второй волны эпидемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами — ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. <...>. Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более», — призвал глава Минздрава.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 октября
Общество

Он также попросил граждан соблюдать эти меры, «а не ждать, когда вдруг нам потребуются более жесткие мероприятия».

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России возобновилось обсуждение ужесточения карантина, в том числе дополнительное ограничение воздушного сообщения и перевод школ на удаленную работу. Однако власти объявляют, что пока не планируют вводить новые ограничения.

Вирусолог назвал условие для жизни без ограничений из-за COVID
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В частности, в Минтрансе сообщили, что авиационные власти не обсуждают сокращение числа полетов и прекращение авиасообщения. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 также заявили, что пока не намерены принимать решение закрыть границы и прекратить полеты.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В Минпросвещения сообщили, что школы в регионах пока не собираются переходить на дистанционный формат обучения. Ранее замминистра Виктор Басюк утверждал, что школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской областей будут действовать в удаленном режиме.

Кроме того, в Кремле сказали, что «не слышали» обсуждения возможности нового карантина в России, но напомнили, что такие решения принимает оперативный штаб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также объявил, что увеличение количества заболевших в России является весьма серьезным поводом, чтобы вести гораздо внимательнее при соблюдении антикоронавирусных мер.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
Михаил Мурашко коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 октября
Общество
У мэра Магнитогорска обнаружили коронавирус
Общество
Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter