Мурашко назвал способ избежать второй волны COVID малыми затратами

Для этого россияне должны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. Министр здравоохранения призвал не ждать, «когда вдруг нам потребуются более жесткие мероприятия»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Если россияне для профилактики заражения коронавирусом будут соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, можно будет избежать второй волны эпидемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами — ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. <...>. Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более», — призвал глава Минздрава.

Он также попросил граждан соблюдать эти меры, «а не ждать, когда вдруг нам потребуются более жесткие мероприятия».

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России возобновилось обсуждение ужесточения карантина, в том числе дополнительное ограничение воздушного сообщения и перевод школ на удаленную работу. Однако власти объявляют, что пока не планируют вводить новые ограничения.