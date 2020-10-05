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Пандемия коронавируса ,  
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Оперативный штаб исключил планы по закрытию границ

Ранее сенатор Рязанский не исключил новое закрытие границ и отмену авиаперелетов из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией
Фото:Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе.

«Возвращаясь к вопросу по заявлению сенатора Рязанского: Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — заявили в штабе.

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в интервью «РИА Новости» допустил, что из-за роста заболеваемости власти могут снова закрыть границы и приостановить международное авиасообщение.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — сказал Рязанский, комментируя эпидемиологическую обстановку в стране и возможные ограничения в связи с этим.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Он отметил, что некоторые страны уже вводят соответствующие ограничения. В частности, Рязанский привел в пример Израиль, где объявили государственный карантин.

Кроме того, сенатор сообщил, что избежать обязательной самоизоляции для людей пожилого возраста России не удастся. При этом для других категорий граждан карантинные меры будут мягче, поскольку возможности системы здравоохранения позволяют сейчас этого не допустить.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы не возвращаться в жесткие ограничения по коронавирусу, гражданам необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и предписания Роспотребнадзора.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию», — заявила Голикова.

Авторы
Юлия Старостина, Михаил Котляр
коронавирус авиасообщение ограничения Россия
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