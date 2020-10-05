Оперативный штаб исключил планы по закрытию границ

Ранее сенатор Рязанский не исключил новое закрытие границ и отмену авиаперелетов из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе.

«Возвращаясь к вопросу по заявлению сенатора Рязанского: Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — заявили в штабе.

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в интервью «РИА Новости» допустил, что из-за роста заболеваемости власти могут снова закрыть границы и приостановить международное авиасообщение.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — сказал Рязанский, комментируя эпидемиологическую обстановку в стране и возможные ограничения в связи с этим.