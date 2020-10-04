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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал условие для жизни без ограничений из-за COVID

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россиянам, возможно, еще год или два придется жить в условиях частичных ограничений, введенных из-за коронавируса, — пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами». Об этом в интервью URA.RU рассказал вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — сказал Чепурнов. Он считает, что не стоит вводить жесткий карантин, чтобы не навредить экономике.

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В России за последний месяц растет количество заболевших коронавирусом. Впервые с мая месяца выявлено более 10 тыс. заразившихся. 

Власти и эксперты настроены оптимистично. По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вторая волна в России будет слабее, чем первая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется. Однако, по последним данным, в Москве за минувшие сутки выявили 3327 заразившихся.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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