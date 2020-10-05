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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле «не слышали» обсуждения нового локдауна из-за коронавируса

Песков напомнил, что все решения об изоляционных мерах принимает правительственный оперативный штаб
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Кремле не слышали обсуждения возможности нового локдауна в России из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подобные решения принимаются не в Кремле, а в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Совфеде оценили вероятность введения режима самоизоляции для всех
Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Как пишет ТАСС, Песков также сказал, что ему неизвестно о намерении московских властей ввести режим самоизоляции через две недели, если рост заболеваемости COVID-19 в столице будет продолжаться.

4 октября «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к московской мэрии, сообщали, что власти рассматривают несколько сценариев ужесточения ограничительных мер. Один из собеседников издания заявил, что в Москве в течение двух недель «стопроцентно» будет введена всеобщая самоизоляция, если рост заболеваемости не прекратится.

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2 октября Песков уже говорил, что у властей пока нет планов по введению жестких ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая оперативный штаб, сообщала, что власти не хотят вводить новый всеобщий карантин.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказал Голикова.

Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
Общество
Татьяна Голикова

5 октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что нынешние возможности медицины позволяют не вводить обязательную самоизоляцию для всех категорий граждан. При этом сенатор оценил как высокую вероятность введения карантина для людей пожилого возраста.

В России уже второй день выявляют больше 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Эти цифры соответствуют пиковым майским показателям.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Дмитрий Песков ограничения
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