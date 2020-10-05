В Кремле «не слышали» обсуждения нового локдауна из-за коронавируса

Песков напомнил, что все решения об изоляционных мерах принимает правительственный оперативный штаб

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Кремле не слышали обсуждения возможности нового локдауна в России из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подобные решения принимаются не в Кремле, а в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как пишет ТАСС, Песков также сказал, что ему неизвестно о намерении московских властей ввести режим самоизоляции через две недели, если рост заболеваемости COVID-19 в столице будет продолжаться.