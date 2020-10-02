В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул

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Одному из родителей школьников младших классов необходимо предоставить оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой обратилась депутат Государственной думы Елена Строковая, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — написала она.

Депутат также отметила, что данные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. При этом детские сады, как обещал мэр, работают по графику.