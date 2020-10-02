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В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Одному из родителей школьников младших классов необходимо предоставить оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой обратилась депутат Государственной думы Елена Строковая, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — написала она.

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Фото:Zuma / ТАСС

Депутат также отметила, что данные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. При этом детские сады, как обещал мэр, работают по графику.

Позднее заммэра Анастасия Ракова пояснила, что власти видят рост заболеваемости коронавирусом среди детей. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, болеющих COVID-19 среди школьников нет. Не более 2% из них являются носителями инфекции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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