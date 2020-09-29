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Пандемия коронавируса ,  
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В регионах оценили вероятность внеплановых каникул из-за коронавируса

В большинстве регионов считают внеплановые школьные каникулы преждевременными. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для столичных школьников из-за роста заболеваемости COVID-10 осенний отдых продлится на неделю дольше
Фото:Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

В российских регионах пока считают преждевременным обсуждать внеплановые каникулы для школьников из-за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенние школьные каникулы будут продлятся две недели вместо одной. Причиной продления он назвал ухудшающуюся ситуацию с COVID-19 в столице.

Как сообщили РБК в министерстве образования Башкирии, досрочные каникулы в республике не планируется. Однако в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация меняется ежедневно. Обстановку в школах региональное правительство будет обсуждать 1 октября.

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По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, власти не собираются вводить дополнительные школьные каникулы. «Если у нас 15–20% рост заболеваемости, то в Москве она возросла в несколько раз за последние дни. При этом у нас не увеличилось число тяжелых случаев заражения коронавирусом», — пояснил Креков.

В Нижегородской области полномочия по организации каникул передали непосредственно школам. «Решение о сроках проведения каникул каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. На сегодняшний день принимать решение о введении единых для всех сроков осенних каникул преждевременно», — сообщил РБК глава регионального Минобра Сергей Злобин.

В Пермском крае также считают, что говорить о внеплановых каникулах пока рано. «В настоящее время оперативный штаб пока не планирует рассматривать изменения в ограничительных мерах — ситуация находится под ежедневным мониторингом, решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки», — заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки Пермского края.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

29 сентября Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом усложняется ежедневно. Мэр отметил не только увеличение числа заражений, но и рост госпитализаций с COVID-19.

В связи с этим каникулы в столичных школах продлятся с 5 по 18 октября — две недели вместо одной. На этот период закроются подведомственные городу детские секции, кружки и другие учреждения дополнительного образования. Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Собянин посоветовал родителям с детьми провести каникулы дома или на даче, лишний раз не ездить в общественном транспорте, избегать посещения мест скопления людей, например, торговых центров. По словам мэра, немалая доля среди заболевших — дети. Болезнь у них часто протекает без симптомов, но они передают ее близким.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
При участии
Галия Набиева, Евгений Масаков, Александра Морозова, Лидия Третьякова
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