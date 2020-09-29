В регионах оценили вероятность внеплановых каникул из-за коронавируса

В большинстве регионов считают внеплановые школьные каникулы преждевременными. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для столичных школьников из-за роста заболеваемости COVID-10 осенний отдых продлится на неделю дольше

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В российских регионах пока считают преждевременным обсуждать внеплановые каникулы для школьников из-за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенние школьные каникулы будут продлятся две недели вместо одной. Причиной продления он назвал ухудшающуюся ситуацию с COVID-19 в столице.

Как сообщили РБК в министерстве образования Башкирии, досрочные каникулы в республике не планируется. Однако в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация меняется ежедневно. Обстановку в школах региональное правительство будет обсуждать 1 октября.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, власти не собираются вводить дополнительные школьные каникулы. «Если у нас 15–20% рост заболеваемости, то в Москве она возросла в несколько раз за последние дни. При этом у нас не увеличилось число тяжелых случаев заражения коронавирусом», — пояснил Креков.