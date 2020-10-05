В ЕСПЧ подали 32 жалобы на аресты счетов сторонников Навального

Правозащитники обжаловали в Страсбурге аресты счетов сотрудников штабов Алексея Навального. Ранее суд заморозил средства более 90 региональных активистов в связи с делом об отмывании денег ФБК

Европейский суд по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Активисты штаба Алексея Навального обжаловали в Европейском суде по правам человека аресты своих банковских счетов в связи с делом об отмывании преступных доходов в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Они требуют суд признать, что это было политической акцией для оказания давления на сторонников оппозиционера. Об этом сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора», юристы которой представляют интересы истцов.

Сейчас в Страсбург поданы 32 такие жалобы, среди заявителей — сотрудники штабов в 25 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Иркутске, Мурманске, Волгограде, Ейске, Кургане, Бийске и Балакове. Всего аресты были наложены на счета около ста сторонников Навального, но в нескольких случаях аресты потом не были продлены, сказала РБК адвокат «Агоры» Ирина Хрунова: «Суды стали исключать самые необоснованные случаи, когда, например, арестовали пенсионный счет или тот, куда перечисляется пособие на детей». Юристы продолжают готовить жалобы, в общей сложности их может быть около 90, добавила Хрунова.

3 августа 2019 года, во время протестов против отказов в регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту легализации преступных доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) неустановленными сотрудниками ФБК Навального. СКР утверждал, что «неустановленные третьи лица» передали сотрудникам фонда рубли и валюту на сумму более 1 млрд руб., которые затем были зачислены на счета организации для ее финансирования. В рамках дела несколько раз проходили веерные обыски у координаторов и волонтеров штабов Навального в десятках регионов России. Всего, по данным «Агоры», прошло около 150 обысков, они также обжалованы в ЕСПЧ.

В сентябре прошлого года руководитель следственной группы по делу Рустам Габдулин обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами об аресте в общей сложности 75,6 млн руб. на счетах десятков людей из разных городов России, и суд удовлетворил это ходатайство. Всего было заблокировано 192 счета.

Юристы «Агоры» считают, что СК в отношении активистов, которые лишились возможности пользоваться своими средствами, нарушили статью 1 протокола 1 к Европейской конвенции (о праве на защиту собственности) и статью 13 конвенции (о праве на эффективные средства правовой защиты). «Заявитель не был ни подозреваемым, ни обвиняемым по уголовному делу, не признан и гражданским ответчиком. Таким образом, ни одно из условий для возможного взыскания средств со счетов заявителя не было соблюдено, а значит, вмешательство было незаконным», — сказано в жалобах (есть у РБК) волонтера штаба в Санкт-Петербурге Даниила Кена и активиста штаба в Липецке Владислава Злобина.