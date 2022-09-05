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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 41 690 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1830 человек, умерли 76. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
Россия Москва Мир
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Врачи рассказали об отличиях заболеваемости коронавирусом в новую волну
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Попова заявила о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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